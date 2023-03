Verken de grotten van Mars in Caverns of Mars: Recharged

Vlieg door de grotten van Mars in deze spannende arcade game.

Caverns of Mars: Recharged is sinds vrijdag beschikbaar op de Nintendo eShop. De game is een remake van het origineel uit 1981 en voegt een hoop nieuwe opties en spelmodus toe. Zo is er actie, uitdaging en een nieuwe soundtrack toegevoegd. Ook kan je nu strijden om een hoog plekje in de leaderboards. Een half uur aan gameplay kan je hieronder bekijken.

In Caverns of Mars: Recharged speel je met een ruimteschip die steeds verder afdaalt in de grotten van Mars. Ontwijk rondvliegend puin en schiet vijanden neer. Het doel is om zo ver mogelijk te komen en de vijandige basis te vernietigen. Ieder schot telt, dus wees zuinig op je munitie. Elke speelsessie geeft unieke upgrades waardoor je altijd een unieke speelervaring hebt.

Caverns of Mars: Recharged is voor €8,99 te koop op de Nintendo eShop.

