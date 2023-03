[Review] Fitness Boxing Fist of the North Star – Meer van hetzelfde

Bewegen met allerlei Fist of the North Star-personages om je heen? Ja, dat is deze game!

De afgelopen jaren heeft ontwikkelaar Imagineer al meerdere Fitness Boxing-games uitgebracht op de Nintendo Switch. Met Fitness Boxing Fist of the North Star voegt de ontwikkelaar er een Fist of the North Star-sausje aan toe. Maar is de game meer dan alleen dat extra sausje of blijft het in de basis een en dezelfde Fitness Boxing-game? Je leest het in onze review.

Starten met sporten

Ik speel al vele jaren de Fitness Boxing-games op de Nintendo Switch. In al die tijd heb ik nooit een dag gemist, zelfs niet als ik ziek was. Wel paste ik met regelmaat de intensiteit aan op wat op dat moment voor mij geschikt was. Ik ben met Fitness Boxing begonnen, vervolgens overgestapt op Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise en heb ik al een week Fitness Boxing Fist of the North Star naast deel 2 gebruikt. Daarom durf ik op zich wel te zeggen dat ik redelijk doorgrond heb hoe de games optimaal benut kunnen worden. Het is namelijk niet als enige sport bedoeld. Het is vooral een hulpmiddel om regelmaat te krijgen in je leven en te helpen om te beginnen met bewegen. In het begin zal je heus wel moe zijn na een lange work-out, maar naarmate je dit lange tijd doet wordt dit meer de warming-up voor je echte sportactiviteit.

Soms kan het helpen om samen te sporten. Daarom is het in Fitness Boxing ook mogelijk om samen work-outs te doen. Je kan er dan bijvoorbeeld een strijd van maken wie de minste moves mist of juist wie het beste uithoudingsvermogen heeft. Wel moet dat uit jouw eigen fantasie komen, maar daardoor kan je wel uitgedaagd worden om steeds maar weer het spel op te pakken.

Wat kan ik fysiek aan?

De modus die je dus het vaakst zal gebruiken in Fitness Boxing Fist of the North Star is Daily Workout. Afhankelijk van welke doelen jij zelf hebt ingesteld, krijg je een bepaalde work-out. Zo kan je de focus leggen op je conditie, een bepaalde spiergroep of weer wat anders. Ook de duur van de work-out is instelbaar, waardoor het in ieders leven in te passen valt. Wel is het verstandig om altijd te starten en te eindigen met de stretch. Er is dan wel een optie om dat uit te zetten, maar dat zou ik persoonlijk niet doen. Het is een zeer prettige manier om je spieren alvast wat op te warmen en de dag ermee te starten, als je dit tenminste in de ochtend na het opstaan speelt.

Mocht je wegens een blessure of beperking bepaalde bewegingen niet kunnen maken, dan kan je in de instellingen die bewegingen uitzetten. Daarnaast valt er nog meer aan te passen, zoals de instructeur, kleding en of je notificaties wil ontvangen. Als je instelt om een bepaalde tijd een notificatie wil ontvangen, dan zal rond die tijd de HOME-knop op jouw Joy-Con gaan branden. Zeker als je het druk hebt, is het wel een prettige functie om je dagelijkse beweegmoment niet te vergeten.

Verschillende moves

Een work-out bestaat logischerwijs uit boksen. Je leert verschillende moves, waaronder jab, uppercut, weaving, steps en ga zo maar door. Voor mij was dat natuurlijk al bekend terrein, maar de uitleg is er wel voor nieuwkomers. Deze uitleg is vaak in de vorm van een korte work-out waarin getoond wordt hoe je precies die nieuwe move hoort uit te voeren. Goed uitvoeren is heel belangrijk, want anders belast je sommige spiergroepen verkeerd of gewoon totaal niet, terwijl dat wel hoort.

Daarbij is het ook van belang voor de registratie van jouw bewegingen. Voer je een beweging niet met voldoende snelheid uit, dan zal het systeem het niet registreren. Hetzelfde geldt voor moves die je te vlug achter elkaar doet. Dat wordt soms als één move geteld. Het is daarom echt nodig om duidelijke bewegingen te maken en moves goed van elkaar te onderscheiden zodat het niet letterlijk in elkaar overloopt. Inmiddels weet ik na honderden uren Fitness Boxing precies hoe ik het spel kan misleiden. Als je namelijk voor hooks en uppercuts een jab/straight doet, dan registreert hij het perfect. Ergens zou dat niet moeten mogen, maar dat is nou eenmaal een beperking van het spel.

Boksen alsof je leven ervan afhangt

Een modus die ik graag wil uitlichten is Battle. In Battle komt naar mijn mening echt de meerwaarde van Fist of the North Star ten opzichte van de andere Fitness Boxing-games naar voren. In Battle moet je nog steeds boksen, maar dan net met een ander doel. Waar het in de rest van de work-outs draait om een hoge score, moet je hier vooral zoveel mogelijk vijanden uitschakelen. Dit doe je door vele sets van moves te doen. Elke set is een vijand en als je een move mist, dan versla je de vijand dus niet. Daarbij heeft elk level in Battle een bepaald aantal vijanden dat je moet hebben verslagen om het volgende level vrij te spelen. Voor een veteraan als ik is het niet lastig om dat te halen. Mijn oefeningen zijn bijna altijd perfect op een enkele keer een move die ‘ok’ is na. Echter kan ik wel begrijpen dat dit voor nieuwkomers soms best pittig kan zijn. Zeker de baasgevechten vragen echt wat van jouw perfecte timing en uithoudingsvermogen.

Ik had graag gezien dat Battle nog veel langer en uitgebreider zou zijn. Voor mij is dit dé modus om deze game boven de andere te verkiezen. Tijdens de levels heb je namelijk commentaar van bekende Fist of the North Star-personages en mag je lekker die bekende vijanden in elkaar meppen. Daarbij schotelt de game je voor elk baasgevecht nog mooi een stukje geschiedenis met platen uit de manga voor. Dat maakt het geheel af.

Kenshiro als instructeur

Een tegenvaller van de game vond ik het geringe aantal liedjes, slechts 20 in totaal. Zeker als je de game dagelijks speelt voor langere tijd, dan wil je niet steeds maar weer dezelfde liedjes horen. Daarbij zijn niet alle 20 liedjes van Fist of the North Star. Het overgrote deel zijn originele nummers en zijn dus niet herkenbaar voor de fans. Daarnaast is er niet veel variatie in het aantal work-outs. Voor mij voelt het vooral als hetzelfde als Fitness Boxing 2, maar dan met een Fist of the North Star-sausje. Dit is niet alleen maar negatief, hooguit jammer, omdat het beter had kunnen zijn.

Jouw eerste instructeur is Kenshiro. Later kan je nog een paar instructeurs vrijspelen, maar daarvoor heb je Fitness Points nodig en moet je de modus Battle verder spelen. Fitness Points verdien je al door gewoon je work-outs te doen en lekker te bewegen. Ook gaat het verdienen snel, waardoor je snel voldoende hebt om wat te kopen. Naast een nieuwe instructeur, kan je er ook liedjes en kleding mee kopen.

Conclusie

Fitness Boxing Fist of the North Star net als zijn voorgangers een goede manier om te starten met bewegen. Helaas heeft het relatief weinig verschillende liedjes en work-outs. Wel heeft deze game een extra modus ten opzichte van de vorige games. De Battle modus is namelijk de meerwaarde om deze game boven de andere te verkiezen. De prijs van €49,99 is wel aan de hoge kant voor dit pakket. Al met al een goed startpunt voor de beginnende sporter of als warming-up voor de wat intensievere sporter.

Echter is er één ding veel belangrijker dan of het echt een goede game is. Als het maar een paar mensen bereikt die hierdoor meer gaan bewegen en daardoor hopelijk gezonder worden, dan is het doel van dit spel geslaagd. Voor mij is dat toch het belangrijkste voor een game als dit. Het moet je uitnodigen om te bewegen en dat doet het voor mij en hopelijk ook voor anderen zeker.

+ Goede manier om in een sportritme te komen

+ Fist of the North Star-sausje

+ Battle modus is een goede toevoeging

– Meer van hetzelfde vergeleken met de andere Fitness Boxing-games

– Relatief weinig liedjes en work-outs

– Aan de dure kant voor wat het is

DN-score: 7,2