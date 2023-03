Pokémon Company zoekt iemand met verstand van NFT’s

Stapt Pokémon in de Blockchain?

De Pokémon Company heeft via een vacature aangegeven dat zij iemand zoeken met verstand van NFT’s en Web3. Het gaat om de rol van Corporate Development Principal; een rol dat bestaat uit het adviseren van bedrijfsstrategieën.

Het afgelopen jaar zijn steeds meer ontwikkelaars gevallen voor NFT’s. Deze “non-fungible tokens” zijn digitale items, over het algemeen afbeeldingen. Ze hebben een unieke ID-code die niet gekopieerd kan worden. Dit houdt in dat je als koper een uniek stukje aan nullen-en-enen bezit, met als doel deze later met winst te verkopen. Denk aan een digitale variant van schilderijen.

Onder andere Square-Enix lijkt gecharmeerd door NFT’s, wat tot aardig wat kritiek van gamers heeft geleid. De grote hoeveelheid fraude en de slechte regulatie (vooral met betrekking tot auteursrecht)zijn zorgelijk. En dan hebben we het nog niet eens over de aanslag op het milieu! Daarom hebben bedrijven als SEGA en Konami zich snel teruggetrokken uit de markt. Bedrijven als Ubisoft gaan wel door met hun plannen, wat tot zeer tegenvallende resultaten heeft geleid.

Waarom doet Pokémon dit?

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom The Pokémon Company zich hiermee bezig wil houden. De meest voor de hand liggende reden is dat het wel degelijk een hoop geld kan opleveren. Gezien het succes van de Trading Card Game is een NFT-variant van hun kaarten niet ondenkbaar. Toch hoeft dit niet de reden te zijn waarom TCPi (The Pokémon Company International) iemand zoekt met verstand van de Blockchain.

Vorig jaar verscheen er een NFT-game gebaseerd op Pokémon. De ontwikkelaars werden snel aangeklaagd door The Pokémon Company. Het zou kunnen dat zij manieren zoeken om meer kennis te krijgen over de nieuwe dreiging van Web3. Deze nieuwe technologie staat er immers ook om bekend het niet zo nauw te nemen met het eren van intelligente eigendommen. En juist The Pokémon Company neemt het beschermen van hun IP heel serieus.

Is er dus gelijk reden tot paniek? Nee, waarschijnlijk niet. Is het een interessant verhaal dat in de gaten gehouden moet worden? Absoluut! We kunnen in ieder geval hopen op het beste.