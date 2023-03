Goodra wordt de nieuwste toevoeging aan Pokémon Unite

De 50e Pokémon alweer!

Pokémon Unite blijft maar komen met updates en toevoegingen. Het spel kreeg recent voor Pokémon Day al de legendarische Pokémon Zacian. Je kunt trouwens nog met de code POKEMONDAY een gouden Zacian Pokémon boost emblem krijgen. Altijd handig!

Nu krijgen we de 50e Pokémon in de game: Goodra. Dankzij een korte trailer zien we Goodra in actie, maar er is officieel nog niet veel bekend gemaakt over de abilities. Wel weten we dat het een Melee Defender zal zijn. Wanneer kun je Goodra dan spelen? Vanaf 16 maart!

Ga jij Goodra halen? Speel je nog deze gratis MOBA of is het tijd om het spel weer eens op te pakken? Laat het hieronder weten.