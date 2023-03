The Last Spell krijgt launchtrailer

Eindelijk verkrijgbaar!

The Last Spell is sinds afgelopen vrijdag dan eindelijk beschikbaar voor Nintendo’s hybride console. Om de release te vieren heeft The Arcade Crew een bijbehorende launchtrailer online gezet welke je hieronder kunt bekijken. The Last Spell heeft nogal een geschiedenis achter de rug, origineel werd deze namelijk al aangekondigd in 2019. Nu, bijna vier jaar later, kunnen we dan eindelijk aan de slag met de titel.

The Last Spell is een tactische turn-based RPG met roguelite elementen waarin je een basis moet verdedigen. Overdag bereid je je helden voor, waarbij je zorgvuldig kiest tussen verbeteringen en waar je verdediging plaatst. ‘S nachts ga je de vele monsters te lijf die je aanvallen, waarbij je een heel arsenaal aan wapens en krachtige spreuken tot je beschikking hebt. Als je aan het eind van de nacht nog leeft verzorg je je helden, ga je level up en herhaal je dit tot het magische zegel verbroken wordt.