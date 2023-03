Winnaar Heroes Made in Asia-kaartjes bekend

Ga jij deze lente met iemand erbij naar Heroes Made in Asia?

In de lente is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia. De evenementenhal in Gorinchem staat in het weekend van 6 en 7 mei volledig in het teken van Aziatische popcultuur. Denk bijvoorbeeld aan anime, cosplay of eet je buik rond met Aziatisch streetfood. Natuurlijk kun je ook weer volop gamen. De afgelopen week kon je meedoen met onze bijbehorende giveaway en mochten we een setje van twee weekendkaarten voor het event verloten! Heb jij meegedaan aan deze giveaway? Dan kun je hieronder zien of jij de gelukkige winnaar bent geworden.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @joelgx! We wensen je alvast veel plezier op Heroes Made in Asia. Per mail ontvangen we graag de twee namen die naar het event komen. Deze gegevens kun je sturen naar info@dailynintendo.nl.

Benieuwd naar meer informatie over Heroes Made in Asia? Check dan de website van Heroes Made in Asia voor alles wat je over het event moet weten!