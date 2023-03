[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 11

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Squad 51 vs. The Flying Saucers

Verschijnt op: 16 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79

Squad 51. vs. The Flying Saucers is een game met nogal een geschiedenis. Aangekondigd in 2018 kon de game een aantal voorgestelde releasedatums niet nakomen, waardoor we pas na 5 jaar van deze cinematische shoot-em up mogen genieten. De game heeft in deze tijd zelfs een naamwisseling gehad, het heet nu Squad 51. vs. The Flying Saucers i.p.v. Squadron 51. Het verhaal van de game begint met de aankomst van buitenaardse wezens op aarde. De wezens komen aan met de belofte van een mooie toekomst voor de mensheid, maar niets blijkt minder waar te zijn. Jij speelt Lieutenant Kaya, een vliegenier in het verzet tegen deze buitenaardse invasie. Stap in de cockpit van één van vier vliegmachines en geniet van het heerlijke overdreven verhaal, gebaseerd op 1950’s zwart/wit films.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Verschijnt op: 17 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Eind vorig jaar werd Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon tijdens The Game Awards aangekondigd. Interessant was dat de game meteen opviel door zijn stijlbreuk: in plaats van een 3rd person action game is Bayonetta Origings een prachtig vormgegeven isometrisch verhaal, waarmee je met een jonge Bayonetta puzzels oplost en een verraderlijk woud doorzoekt. In het verhaal speel je een jonge Bayonetta, die toen nog bekend stond als Cereza. Samen met haar allereerste demon Chesire zal ze Avolon Forest doorzoeken in een poging om haar moeder te redden. Benieuwd naar de game? Wij mochten de game vorige maand al even proberen. Onze ervaring lees je hier.

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Verschijnt op: 17 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

The Legend of Heroes: Trails to Azure is geen nieuwe game. De game komt al uit 2011, waar het op de PSP verscheen. Deze game, tezamen met Trails from Zero (waar Trails to Azure een sequel op is) zijn nooit buiten Japan verschenen. Maar nu zijn beide ook beschikbaar op de Switch. In dit deel speel je wederom beginnende politie detective Lloyd Bannings. De game speelt zich enkele maanden na de gebeurtenissen van Trails from Zero af, en een tijdelijke vrede zorgt ervoor dat de leden van het Special Support Section kunnen genieten van hun welverdiende status en beroemdheid. Maar dit kan nooit lang duren, aangezien er al snel een aantal organisaties opdoemen die slechte bedoelingen hebben in de stad. Lloyd en zijn team zullen weer in actie moeten komen, maar voordat ze het weten is hun stad het toneel van een dramatisch conflict dat de toekomst van de wereld bepaald.

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 maart:

13 mrt. 2023: Life of Delta – €19,99

13 mrt. 2023: Sushi Time! Extended Edition – €5,99

14 mrt. 2023: Vernal Edge – €21,99

14 mrt. 2023: Terminal Velocity: Boosted Edition – €11,79

14 mrt. 2023: The Wreck – €19,969

14 mrt. 2023: Tents and Trees – €9,99

14 mrt. 2023: Kung Fury: Street Rage – ULTIMATE EDITION – €19,49

15 mrt. 2023: Tricky Thief – €4,99

15 mrt. 2023: Steal it – €3,99

15 mrt. 2023: Alice Gear Aegis CS Concerto of Simultrix – €29,99

16 mrt. 2023: Session – €49,99

16 mrt. 2023: Loop – €5,96

16 mrt. 2023: Tanky Tanks 2 – €9,99

16 mrt. 2023: NONO Adventure– €4,99

16 mrt. 2023: Loot Box Simulator: Heroes of the Dark Age– €2,99

16 mrt. 2023: Backbeat – €34,99

16 mrt. 2023: Post Void – €5,49

16 mrt. 2023: Blocky Farm – €9,99

16 mrt. 2023: Unmatched: Digital Edition – €23,99

16 mrt. 2023:Link the Cubes – €4,99

16 mrt. 2023: Subway Midnight – €10,99

16 mrt. 2023: Amber City – €8,79

16 mrt. 2023: Sixtar GateL Startrail – €22,95

16 mrt. 2023: Air Battle – €6,99

16 mrt. 2023: My Little Prince : A jigsaw puzzle tale– €3,99

16 mrt. 2023: Bitter-Sweet Cohabitation – €15,90

16 mrt. 2023: Off the Tracks – €3,79

17 mrt. 2023: Peppa Pig: World Adventures – €39,99

17 mrt. 2023: Burger Chef Tycoon Multiplayer Edition – €5,99

17 mrt. 2023: The Guise – €5,99

17 mrt. 2023: Flame Keeper – €11,99

17 mrt. 2023: The Treflik Family – €12,99

17 mrt. 2023: FUR Squadron – €6,99

17 mrt. 2023: Cute and Creepy – €12,99

18 mrt. 2023: Fantasy Ball – €2,99

