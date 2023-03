Keegan Micheal Key vertelt over zijn performance als Toad voor The Super Mario Bros. Movie

"Ik deed alsof ik een helium ballon zoog"

The Super Mario Bros. Movie draait over enkele weken al in talloze bioscoopzalen. Nu het wachten bijna voorbij is komt er ook steeds meer informatie over de film naar buiten. Eerder deze week deelden wij hier al de laatste trailer voor de film. Aansluitend hierop had de website Fandango onlangs een interview met de cast van de film. Hierin liet (stem)acteur Keegan Micheal Key weten hoe hij de perfecte stem voor Toad heeft gevonden. Keegan had onder andere het volgende over zijn performance te zeggen:

“De regisseur en ik waren aan het werk. Ik werkte als een acteercoach. Ik richtte me op een vriend van me, de manier waarop hij de wereld ziet en de manier waarop hij naar dingen kijkt. We legden dit voor aan de regisseur als een startschot voor de stem. We wisten dat het een hoge stem moest worden, dus wat ik wilde doen was een deel van de syntaxis raken, maar net doen alsof ik een heliumballon zoog tijdens de opname. Althans ik dacht aan helium en probeerde een beetje in mijn stem te knijpen. En toen zei de regisseur: “hoger”.”



“Ik probeerde mijn stem zo hoog te laten klinken als mogelijk, maar me nog steeds comfortabel te voelen. Het was echt een leuke, verkennende ervaring om te proberen de juiste snaar te raken en die ritmes op een plek te krijgen waar het voelde alsof het Toad zou zijn, maar tegelijkertijd een soort nieuwe versie van Toad. Dus dat was het proces.”

Hieronder zie je het complete interview van Fandango met de cast van The Super Mario Bros. Movie. Buiten Keegan Micheal Key die de rol van Toad speelt zijn er ook talloze andere bekende acteurs die de stemmen van Mario karakters verzorgen. Zo speelt Chris Prat de rol van Mario, Charlie Day de rol van Luigi, horen we Jack Black als Bowser en Seth Rogen als Donkey Kong. Heb jij al kaartjes besteld voor deze bijzondere geanimeerde gameverfilming? Laat het ons hieronder vooral weten in de vorm van een reactie!