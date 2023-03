Release trailer voor turn-based RPG Mato Anomalies

Verken het verhaal en de wereld van sci-fi Oud Shanghai

Gisteren kwam er een nieuwe RPG uit in de vorm van Mato Anomalies. In deze futuristische versie van Oud Shanghai speel je met Doe en Gram om vreemde portalen en gebeurtenissen te onderzoeken. Dit zal vaak leiden tot gevechten met demonische beesten terwijl je ook probeert te achterhalen wat er precies aan de hand is.

Om de launch te vieren is er nu een launch trailer uitgekomen. Hierin zie je deels interactie met de verschillende karakters, maar ook wat gameplay naar voren komen. Ga jij Mato Anomalies halen? Je kunt het spel krijgen in de eShop voor €39,99 maar kunt het spel ook fysiek verkrijgen.