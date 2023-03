The Testament of Sherlock Holmes is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch

Pak je vergrootglas erbij en kruip in de huid van Sherlock Holmes.

The Testament of Sherlock Holmes sluipt onverwachts naar de Nintendo eShop.

De game die ontwikkeld is door Frogwares en officieel werd uitgebracht 2012 is nu speelbaar op de Nintendo Switch. De trailer kan je hieronder bekijken.

In The Testament of Sherlock Holmes stap je in de schoenen van de detective Sherlock Holmes en begin je aan een reis vol gevaar en intrige. Sherlock word namelijk beschuldigd van de diefstal van een waardevolle edelstenenverzameling en samen met John Watson gaat hij op pad om zijn naam te zuiveren. Pak je vergrootglas erbij en verzamel aanwijzingen, ondervraag verdachten en ontrafel een web van bedrog in een verhaal vol wendingen. Los het mysterie op dat je reputatie dreigt te verbrijzelen.

Het spel is voor €24,99 beschikbaar via de Nintendo eShop. Of de game ook een fysieke versie krijgt is voor nu nog onbekend.