Squad 51 vs. The Flying Saucers komt volgende week naar de Switch

Deze cinematische shoot-em-up heeft eindelijk een releasedatum gekregen!

Squad 51 vs. The Flying Saucers heeft nogal een geschiedenis achter de rug. Deze game, van Braziliaanse studio Loomiarts, werd namelijk in 2018 al aangekondigd. De game heette toen nog Squadron 51. 2018 haalde het niet, en ook een nieuwe releasedatum die gepland stond in 2021 kon de game helaas niet halen. De game kwam in 2022 wel uit op de PC, maar de Switch versie liet maar op zich wachten. Daar blijkt nu eindelijk verandering in te komen. Door middel van een nieuwe trailer is namelijk aangekondigd dat de game gepland staat voor 16 maart. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Squad 51 vs. The Flying Saucers begint met de aankomst van buitenaardse wezens op aarde. De wezens komen aan met de belofte van een mooie toekomst voor de gehele mensheid, maar dit blijkt al snel niet waar te zijn. De kwaadaardige intergalactische Vega Corperation wil de mensheid onderdrukken onder leiding van hun verschrikkelijke leider, Director Zarog. Een verzet vormt al snel, en jij stapt als Lieutenant Kaya in de cockpit van één van vier vliedmachines om deze buitenaardse invasie af te slaan. Door middel van co-op kan een vriend op elk moment aansluiten om hierbij te helpen!