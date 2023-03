The Guise komt volgende week naar de Switch

Neem het op tegen een overvloed aan demonen in deze nieuwe metroidvania

Game uitgever Ratalaika games en ontwikkelaar Rasul Mono hebben vandaag middels een korte teaser trailer de duistere Metroidvania game The Guise aangekondigd. Deze game komt op 17 maart al naar de Switch. Hij is dan verkrijgbaar in de eShop. De trailer is hieronder te bekijken.

The Guise een metroidvania waarin het kwaad al heeft gewonnen. In de wereld van de game is er bijna geen licht en weinig hoop voor iets goeds. Duistere bossen en dodelijke valleien vol demonen zijn er in overvloed. De actie begint in een kindertehuis. Het enige lichte en warme plekje in de game. In de kamer van de eigenaar van het weeshuis vind een jongen genaamd Ogden een masker dat hem veranderd in een monster. Het doel van de speler is om zoveel mogelijk uit deze monsterlijke verschijning te halen en Ogden’s menselijke vorm weer terug te winnen.