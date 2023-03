MAR10 Day 2023

Namens de hele redactie van DailyNintendo wensen we jullie een hele fijne Mar10 dag! Er zijn bij verschillende winkels een aantal leuke aanbiedingen. Verder was er gisteren nog leuk Mario nieuws. We zetten alles even voor je op een rij.

MAR10 Day ingeluid met filmtrailer en meer

Gisteren verscheen rond 23.00 uur de allerlaatste trailer van The Super Mario Bros. Movie via een speciale Nintendo Direct. Naast de trailer kwamen kort de hoofdrolspelers, de regisseurs en de bazen van Nintendo en Illumination aan het woord. Lees ons uitgebreidere artikel hierover nog maar eens.

Kort daarna bracht Jimmy Fallon een geweldig eerbetoon aan de iconische muziek van de Mario franchise. Bijna iedereen uit de Nintendo Direct deed mee, dus ook Shigeru Miyamoto (Nintendo) en Chris Meledandri (Illumination). Zeker de moeite waard om te zien.

Speciale aanbiedingen bij diverse winkels

Mar10 Day is misschien nog geen landelijk bekende dag, maar er zijn zeker wel een aantal winkels die leuke kortingen aanbieden. De lijst is zeker niet compleet, dus mochten jullie nog andere toffe kortingen tegenkomen, laat het ons dan vooral weten.

Nintendo zelf biedt in de My Nintendo Store niet persé kortingen aan, maar geeft wel een handig overzicht van alle merchandise, games en andere acties. Vandaag is er bijvoorbeeld een tijdelijke, speciale Nintendo Switch bundel gelanceerd.

Op bol.com zijn veel Nintendo artikelen alleen vandaag scherper geprijsd. Naast games, bijvoorbeeld ook veel Lego!

GameMania viert uiteraard ook Mar10 dag met een aantal acties. Er is onder andere een retro event in al hun winkels, waarbij je oudere Mario games kan spelen op de NES, SNES of de GameBoy.

Op de website van Amazon is veel Lego in de aanbieding, maar zijn er ook wat andere kortingen te vinden.

Zoals je ziet zijn er in diverse winkels al aanbiedingen op Lego sets van Nintendo, echter zijn er op de officiële Lego website ook acties gaande.

Hoe vier jij MAR10 Day? Met een rondje op de nieuwe circuits van Mario Kart 8 Deluxe samen met ons? Doe mee met ons toernooi vanavond om 20.00 uur via Discord!