Launchtrailer DC’s Justice League: Cosmic Chaos

Deze heldhaftige actie-avonturen game is vanaf nu beschikbaar!

DC’s Justice League: Cosmic Chaos is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Om de release van deze actie-avonturen game te vieren heeft uitgever Bandai Namco een launchtrailer online gezet. Hierin worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet. Benieuwd geworden? De trailer kun je hieronder bekijken. De game kost momenteel €49,99 in de Nintendo eShop, en neemt zo’n 3,7 gigabyte aan ruimte in beslag.

In DC’s Justice League: Cosmic Chaos kruip je in de huid van al jouw favoriete superhelden zoals Batman, Wonder Woman en Superman. Zoals een echte superheld betaamt neem je het op tegen een machtige grappenmaker met de bijzondere naam Mr. Mxyzptlk. In het spel voltooi je missies vol met actie en doe je mee aan gevechten en spannende uitdagingen. Bovendien zijn er speciale kostuums en 30 krachtige aanvals- en verdedigingsitems te ontgrendelen. Gaat het jou lukken om de held van Happy Harbor te worden?