Ghost Trick: Phantom Detective krijgt releasedatum in juni

Eind juni kunnen we met de game aan de slag!

In februari dit jaar konden we je al melden dat de Nintendo DS-klassieker Ghost Trick terug zal keren en wel naar de Nintendo Switch.Tijdens de Nintendo Direct van februari werd de HD-remaster van Ghost Trick: Phantom Detective aangekondigd. Op dat moment was slechts bekend dat de game ergens in 2023 zou gaan verschijnen, maar de release van de game is nu een stuk concreter geworden. Capcom heeft laten weten dat Ghost Trick: Phantom Detective in juni dit jaar zal verschijnen, en wel op 30 juni.

Ghost Trick: Phantom Detective draait om de geest Sissel die dood is en zijn geheugen kwijt is. Hij heeft een aantal uur om te achterhalen wat er is gebeurd en het mysterie op te lossen. Dit doe je door voorwerpen te bezitten en te manipuleren of zelfs door de tijd terug te spoelen. Dit alles vol puzzels waar je je hersens over breekt.

Kijk jij al uit naar Ghost Trick: Phantom Detective? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!