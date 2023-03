Donkey Kong en Dry Bowser komen naar LEGO Super Mario

LEGO Donkey Kong komt er deze zomer aan!

LEGO heeft zojuist hun stream gehad voor MAR10 Day. In de oorspronkelijke aankondiging teaseden ze een flinke reveal, maar of de paar aankondigingen zo groots zijn als ze ons eerst deden geloven ligt er waarschijnlijk aan, aan wie je het vraagt.

De eerste nieuwe uitbreiding die is onthuld is de Dry Bowser Battle Expansion Set. Deze set verschijnt op 1 augustus en laat Mario het opnemen tegen Dry Bowser. Dat was meteen de enige setaankondiging, maar bijna aan het einde onthulde LEGO nog één extra personage wat verschijnt.

Donkey Kong zal namelijk verschijnen binnen de LEGO Super Mario wereld. Een klein figuurtje waar Mario op de rug van kan staan is aangekondigd voor de zomer. Er is nog niets bekend qua prijs en of dit onderdeel is van een nieuwe grotere set of niet.