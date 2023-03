Aethermancer bevestigd voor de Nintendo Switch

Deze strategische monster taming roguelite zal ook op de SWitch verschijnen!

Ontwikkelaars Moi Rai Games hebben hun nieuwe project aangekondigd, een strategische monster taming roguelite. Het is niet voor het eerst dat ze met deze genres aan de slag gaan, aangezien het dezelfde makers zijn als van het vermakelijke Monster Sanctuary. Deze game, een monster collecting metroidvania, kreeg van ons toentertijd een 8,6. Voor wie benieuwd is naar dit nieuwe project hebben we alvast goed nieuws, want de aankondiging kwam gepaard met een trailer. Deze kun je hieronder bekijken. Een voorlopige releasedatum is helaas nog niet gegeven.

Aethermancer zet zich neer als een “Monster Taming ontmoet roguelite.” In deze game speel jij de Aethermancer, een persoon met de vaardigheid om te bonden met de monsters van Terastae. Deze monsters zijn namelijk aardig uniek, niet alleen hebben ze de deugden van de wereld getrotseerd, maar hierdoor zitten ze gevangen in een cyclus van leven en herboren worden. Jij kunt ze helpen om waardig genoeg te worden om deze cirkel te doorbreken. Dit doe je door drie monsters door gevaarlijke omgevingen heen te loodsen en hun acties en skills te gebruiken in gevechten. Maak gebruik van hun uitgebreide skill selection system terwijl je steeds verder komt. Kies skills die gebonden zijn aan monster types en elementen. Verken de altijd veranderende Fractured Ruins en groei tezamen je monsters.