Volledige Patch Notes voor de Mario Kart 8 Deluxe update

Doe je vanavond mee met ons race event op Discord?

Het is zover! Circuit-uitbreidingspas Set 4 is er. Je kunt vanaf vandaag spelen met Birdo, en dat op maar liefst 8 nieuwe banen. Maar naast dat er nieuwe dingen worden toegevoegd aan de game, gaat dit gepaard met ook een lijst aan algemene verbeteringen en oplossingen in de game.

Zo zijn we onderhand al bij versie 2.3.0 aangekomen. Hieronder alle patch notes op een rijtje, lekker in het Nederlands.

Maar eerst, niet te vergeten, dat we om de release van Set 4 te vieren er vanavond op onze Discord een event gepland staat. Hierin kun je samen met ons en andere enthousiastelingen voor de nieuwe update samen racen of gewoon gezellig de voice chat joinen. Doe je mee?

Zonder er verder omheen te draaien, hieronder de patch notes.

Versie 2.3.0

DLC-ondersteuning

De game ondersteunt nu set 4 van de betaalde DLC Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas, bestaande uit twee bekers met in totaal acht circuits en een nieuw personage: Birdo.

Algemeen

Een aantal personages en voertuigopties hebben betere prestaties.

De speler kan nu in de achteruitkijkspiegel kijken tijdens het spinnen of crashen, en tijdens het rondvliegen als Bullet Bill.

Wanneer de speler een superster of Boo inzet als voorwerp terwijl ze worden geraakt door bliksem, zal hun kart nu niet meer crashen of krimpen.

Wanneer een kart over een Whomp springt in Berlijn-Bezoek, kan die nu over de railing vliegen.

De gouden paddenstoel is toegevoegd bij het zelf instellen van voorwerpen in Boevenjacht.

Er is een knop voor de circuit-uitbreidingspas toegevoegd aan het hoofdmenu. Voor spelers die de uitbreidingspas niet bezitten, wordt hier een link naar de Nintendo eShop getoond.

Opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij, wanneer de kart van een speler klein werd na te zijn geraakt door de bliksem, hij in de grond verdween.

Er is een probleem opgelost waarbij de speler werd opgetakeld door Lakitu wanneer die een muur raakte, zelfs al had de speler de baan niet verlaten.

Er is een probleem opgelost waarbij de speler niet in staat was om een tegenstander te raken met een rood schild terwijl die tegenstander een sprong maakte op een halfpipe.

Er is een probleem opgelost waarbij de speler niet kon driften na een sprong en landing op een halfpipe.

Er is een probleem opgelost zodat de speler onmiddellijk na het gebruik van Boo, een ander voorwerp dan Boo kan gebruiken.

Er is een probleem opgelost waarbij de speler geen boemerang kon gooien nadat die was gevangen en was toegevoegd aan het tweede voorwerpvakje.

Er is een probleem opgelost waarbij de speler inkt op zich gespoten zou krijgen wanneer die de Blooper raakte in de Mega-8 van een tegenstander, zelfs tijdens het gebruik van een superster.

Er is een probleem opgelost waarbij de inkt van Blooper tijdelijk verdween wanneer de speler stopte met achteruitkijken.

Er is een probleem opgelost waarbij de speler van de baan zou vliegen als ze in de vorm van een Bullet Bill werden geraakt door een rood schild.

Er is een probleem opgelost waarbij een communicatiefout ervoor zorgde dat een personage niet verder kon bewegen bij de roltrap in Kokosnootplaza.

Er is een probleem opgelost waarbij de speler in de vorm van een Bullet Bill in de grond zou kunnen verdwijnen in Zinderende Zandvlakte.

Er is een probleem opgelost waarbij een personage vast zou kunnen komen te zitten in het hekwerk rond de finishlijn in Londen-Ronde.

Er is een probleem opgelost waarbij een personage van de baan kon worden geduwd op het golvende gedeelte van 3DS Regenboogbaan.

Nou, mooie lijst toch? Was je al een van deze problemen tegengekomen toevallig? Ik denk zelf dat ik een keer van de baan ben geduwd op de 3DS Regenboogbaan. Of ik was gewoon slecht aan het racen, maar dat ga ik natuurlijk niet toegeven.