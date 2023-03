Rune Factory 3 Special krijgt nieuwe trailer en releasedate

Een HD-versie van de life-sim, farm-sim, actierollenspel.

Rune Factory 3 Special, de HD-remaster van de geliefde Nintendo DS-klassieker Rune Factory 3, heeft een westerse releasedate gekregen. Volgens de trailer die ontwikkelaar XSEEDGames vandaag heeft uitgegeven, kunnen we de game spelen vanaf 5 september 2023.

Rune Factory is een serie die het beste te omschrijven is als een spin-off van Harvest Moon en Story of Seasons. Hoewel de connecties met die games langzaamaan minder werden, is de DNA van deze titels duidelijk te zien in de Rune Factory-serie. Rune Factory 3 Special is dus de HD-remaster van de derde game die in 2009 is uitgekomen op de Nintendo DS.

In Japan is Rune Factory Special vorige week uitgekomen op 2 maart, maar wij in het westen moeten dus nog een half jaartje wachten. Kijk jij ernaar uit om de liefde te vinden, terwijl je jouw boerderij runt én op monsters jaagt? Deze life-farm-sim-RPG-hybride heeft het namelijk allemaal. Laat het ons weten in de comments.