Releases Nintendo eShop – 9 maart

Vrijwel iedere donderdag publiceert Nintendo welke games er zijn uitgekomen in de Nintendo eShop. Benieuwd naar de nieuwe speelbare parels sinds 9 maart?

Figment 2, Project Zero en meer

Er verschijnen iedere maand, zelfs iedere week heel veel nieuwe games in de Nintendo eShop. Dat is natuurlijk allemaal bijna onmogelijk om bij te houden. Daarom deelt Nintendo wekelijks een aantal hoogtepunten. In de week van 9 maart vieren we onder andere de release van Figment 2: Creed Valley, maar staan ook Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse en Ib in de spotlight.

Wil je niets missen van nieuwe releases? Check dan wekelijks op donderdag onze site. We zullen je dan voorzien van een update. Op de website van Nintendo vindt je naast de nieuwste aanwinsten in de Nintendo eShop ook de meest populaire aanbiedingen. Deze week valt ons Hentai World op, wie heeft deze al in zijn bezit..?