Nintendo deelt de laatste trailer voor The Super Mario Bros. Movie

En bijzondere/grappige verhalen over de productie van de film!

Ja, ja het wachten is bijna nabij. Over ongeveer een maand kunnen we dan eindelijk genieten van de allereerste echte Mario film! Althans zolang we die film van vroeger even vergeten. Nintendo heeft vandaag in een speciale Nintendo Direct de allerlaatste trailer voor de film getoond. In de trailer zien we weer erg veel van de Mushroom Kingdom en zijn iconische en kleurrijke inwoners. Daarbuiten krijgen we nu ook nog meer te zien en te horen van onder andere Jack Black’s performance als Bowser en de onvergefelijke regenboog baan. De trailer duurt in totaal maar anderhalve minuut. Dat is korter dan de vorige trailers, maar dat mag de pret zeker niet drukken. De trailer is onderaan dit artikel te bekijken.

Naast de onthulling van deze allerlaatste trailer waren ook de stemacteurs, de regisseurs en uiteraard Miyamoto zelf nog even aan het woord over de film. Zij deelden nog wat leuke grappen en ervaringen over het maken van deze zeer ambitieuze film. Aan de hand van deze laatste direct kunnen we in ieder geval met zekerheid zeggen dat de makers erg veel passie hebben voor hun product.

De Super Mario Bros. Movie draait vanaf 5 april in de bioscoop. Kun jij ook niet wachten op deze zeer bijzondere en met passie gemaakte film over onze favoriete platformheld. Laat het ons vooral weten in de reacties!