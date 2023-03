Nieuwe informatie Inazuma Eleven: Victory Road

Twee modi. Met nieuwe personages en ruim 4500 personages uit de Inazuma Eleven-geschiedenis.

De nieuwe Inazuma Eleven-game is inmiddels al vele jaren in ontwikkeling. Tevens heeft de Engelse titel meer veranderingen ondergaan. Vandaag heeft Level-5 tijdens de Level-5 Vision 2023 nieuwe informatie bekendgemaakt over de game. De game staat nu bekend als Inazuma Eleven: Victory Road. In Japan zal het in 2023 uitkomen. In het Westen weten we het nog niet, maar het zou uiterlijk 2024 moeten worden.

Inazuma Eleven: Victory Road heb je twee verschillende modi. In Story Mode draait het verhaal om Unmei Sasanami die een wereld zonder voetbal nastreeft. Echter komt daar verandering in wanneer hij een ontmoeting heeft met Haru Endo en zijn nieuwe vrienden op Nagumohara Junior High. Samen gaan ze de voetbalclub nieuw leven in blazen. Het doel is om uiteindelijk de regerende kampioen Raimon Junior High te verslaan. Maar of dat gaat lukken?

In Chronicle Mode krijg je de kans om te spelen met de ruim 4500 personages uit de Inazuma Eleven-serie. De geschiedenis aan bekende en minder bekende personages is zeer rijk en daar is Chronicle Mode voor gemaakt. Met The Inazuma V Caravan reis je door de tijd om de geschiedenis te aanschouwen. Daarnaast speel je door verschillende wedstrijden in de Chronicle Competition Route.

In de trailer werd ook ingegaan op hoe je kan spelen. Aangezien beelden veel meer zeggen dan worden, kijk hieronder de beelden. De geanimeerde scènes worden daarnaast door MAPPA gemaakt. Mocht je meer willen lezen erover en Japans kunnen lezen, klik dan hier. Daar vind je de nieuwste developer blog. In de zomer wordt nieuwe info verwacht.