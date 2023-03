Megaton Musashi: Wired aangekondigd voor Switch

Megaton Musashi: Wired komt wereldwijd uit dit jaar!

Tijdens de Level-5 Vision 2023 is Megaton Musashi: Wired aangekondigd. Het is de verbeterde versie van Megaton Musashi X, die alleen in Japan is uitgegeven. Ditmaal wordt het zelfs een wereldwijde release en de release staat gepland voor 2023. De game komt op de PlayStation 4, PlayStation 5, pc en de Nintendo Switch uit. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Omdat Megaton Musashi: Wired de verbeterde versie is van Megaton Musashi X, zal het de volledige game plus een hoop nieuwe content bevatten. In de game vecht je met jouw Rogue, een enorme robot, in single- en multiplayer-gevechten. Jouw Rogue zal je volledig kunnen aanpassen en zo maken dat het aan jouw wensen voldoet. Tevens zijn er cross-overs met onder andere Mazinger Z.