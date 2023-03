Meer informatie over Professor Layton and the New World of Steam bekend

Welkom terug Luke, we hebben je gemist!

Een paar weken geleden werd er aangekondigd dat Level-5 vandaag een presentatie ging houden. Tijdens die Level-5 Vision is er onder andere meer informatie over Professor Layton and the New World of Steam bekendgemaakt. Zo weten nu onder andere dat de puzzels gemaakt worden door QuizKnock en dat Luke terugkeert in dit avontuur! Op een exacte releasedatum zullen we helaas nog even moeten wachten. Wel heeft de ceo van Level-5, Akihiro Hino, aan het einde gezegd dat alle spellen in de presentatie ergens in 2023 en 2024 zullen verschijnen.

In Professor Layton and the New World of Steam gaan Professor Layton en Luke opnieuw op een spannend avontuur. Luke heeft Professor Layton een brief gestuurd met daarin de vraag of hij naar een plek kan komen die hij nog nooit eerder heeft gezien, namelijk Steam Bison in Amerika. Het is misschien goed om te weten dat dit avontuur een jaar na Professor Layton en de Verloren Toekomst plaatsvindt en dat het verhaal dit keer iets anders verloopt. Terwijl onze favoriete personages samen puzzels oplossen zal de stad om hen heen veranderen. Welke geheimen zal dit dorp allemaal hebben?

Ben je benieuwd geworden naar Professor Layton and the New World of Steam? Bekijk dan onderstaande trailer!