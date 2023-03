Kleine maar belangrijke update voor Mario Strikers: Battle League

Check hier de volledige patch notes

Vorig jaar in december kregen we nog de laatste grote gratis update voor Mario Strikers: Battle League. We kregen toen Birdo en Bowser Jr. samen met een nieuw stadion genaamd Stadsplaza.

Dat dit de laatste grote update was betekent bij Nintendo gelukkig niet dat een game daarna geen aandacht meer krijgt. Zo hebben we nu patch versie 1.3.2 waarin enkele problemen worden opgelost.

Het is geen grote lijst, maar wel met een vrij belangrijke fix. Hieronder vertaald naar het Nederlands:

Mario Strikers: Battle League Versie 1.3.2 Patch Notes

Opgeloste problemen

– Een probleem opgelost waarin bepaalde combinaties van Stadium Thema’s en karakters het spel konden crashen.

– Meerdere andere problemen opgelost om de gameplay ervaring te verbeteren.

Heb jij al eens last gehad van een crash in-game of was je dit probleem nog niet eerder tegengekomen? Speel je nog Mario Strikers: Battle League? Twijfel je nog om de game te halen, lees dan hier de uitgebreide review!