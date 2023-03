Figment 2: Creed Valley is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Om 18:00 uur is het eindelijk zover!

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden toen we voor het eerst iets hoorde over het vervolg van Figment, namelijk Figment 2: Creed Valley. Het actie-avonturenspel is helaas meerdere keren vertraagd geweest, maar vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters dan eindelijk aan de slag met deze game. Volgens de officiële tweet van ontwikkelaar en uitgever Bedtime Digital Games, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, zal het spel vanaf 18:00 uur te kopen zijn in de Nintendo eShop. Mocht je niet tot die tijd kunnen wachten, dan kun je altijd nog aan de slag met de demoversie van het spel.

In Figment 2: Creed Valley ben je in de fantasie, oftewel in het brein, van een mens. Helaas dreigt de kleurrijke wereld over genomen te worden door monsters die donkere wolken verspreiden waardoor het speelveld een grotere uitdaging wordt. Versla tegenstanders met jouw zwaard, los puzzels op en neem het op tegen bazen in muzikale confrontaties. Speel lokaal met één vriend of vriendin, of ga de uitdaging solo aan.

Figment 2 launches TODAY!!



Available on PC, Switch, PS5, and Xbox in a couple of hours 🎉



Grab yourself a copy later today 9am PT / 6pm CET, see you soon! pic.twitter.com/lbc1qvimil — Bedtime Digital Games 🕯️ (@BedtimeDG) March 9, 2023

Keek jij al die tijd uit naar Figment 2: Creed Valley en ben je dus erg blij dat de titel vanaf vandaag te spelen is? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!