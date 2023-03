Dit weten we nu over FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Vecht, verzamel, bouw, kook en leef vooral het leven zoals jij dat wilt!

Vandaag zijn we tijdens de Level-5 Vision, net zoals bij Professor Layton and the New World of Steam, meer te weten gekomen over FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. In de trailer, die je onderaan dit artikel kunt bekijken, zie je onder andere gameplaybeelden en van alles wat de game te bieden heeft. Ook is er bekendgemaakt dat de i in de titel van deze game staat voor eiland, internet en individueel. Het spel zal later dit jaar te spelen zijn op de Nintendo Switch.

Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw dorp zo mooi maken als jij maar wilt.

