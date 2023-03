Decapolice krijgt nieuwe beelden

Een nieuwe detectivegame van de maker van de Professor Layton-reeks.

Tijdens de afgelopen Nintendo Direct werd Decapolice aangekondigd. Deze nieuwe titel van Level-5 zag er zeer mysterieus uit, maar veel werd er niet gedeeld. Vandaag heeft Level-5 tijdens de Level-5 Vision 2023 een hoop nieuwe beelden uitgezonden. Hieronder vind je als eerste de trailer. Deze geeft een idee van wat de setting is en wat de bedoeling is om te doen. Decapolice staat gepland voor een release dit jaar. Op een exacte datum zullen we nog moeten wachten.

Daarnaast zijn er nog gameplaybeelden gedeeld waarin dieper ingegaan wordt op hoe arrestaties, of beter gezegd gevechten, verlopen. Ook leggen ze uit waar het verhaal over gaat en wat Decasim nou is. Dat is een virtuele wereld waarin de detectives op zoek gaan naar aanwijzingen en ook vechten tegen machtige wezens.