De Switch-games van Nacon Connect 2023

Zes games getoond voor de Switch, waaronder The Lord of the Rings: Gollum.

Tijdens de Nacon Connect 2023-videopresentatie liet de uitgever een grote hoeveelheid games zien. Een zestal van deze titels komt naar de Nintendo Switch. Wil jij de presentatie zelf bekijken, dan kun je dat hier doen. En anders staan de 6 games hieronder uitgelegd.

Ravenswatch

Ravenswatch is een stijlvolle roguelike waarin je met twisted versies speelt van sprookjespersonages. De stijlvolle graphics complementeren de chaotische gameplay. Kies jouw sprookje en stijg levels, waarin elke level een upgrade geeft. Wanneer je level 5 bereikt, krijg je de ultieme aanval van jouw personage. De game is zowel solo als met z’n vieren te spelen in co-op. Ravenswatch wordt ontwikkeld door Passtech Games, de makers van Curse of the Dead Gods. De game gaat per 6 april in Early Access op Steam, met een latere release gepland voor de Switch.

Capes

Minstens net zo stijlvol is Capes. Dit turn-based strategiespel doet nog het meeste denken aan X-Com of (voor ons Nintendo-fans) de Mario + Rabbids-games. Maar dan met superhelden! Het speelt zich af in een wereld waarin superschurken alle helden hebben verslagen. Het is verboden om superkrachten te ontwikkelen, maar na 20 jaar onderdrukking ga je daar wat aan doen. Zoek helden, ontwikkel hun krachten en neem het (omstebeurt!) op tegen Super Villains. Ontwikkeld door Spitfire Interactive, Capes moet in 2023 uitkomen voor de Nintendo Switch.

Train Life: A Railway Simulator

Deze treinsimulatiegame is al sinds augustus vorig jaar uit op de pc en komt nu ook naar de Switch. Dus als jij altijd al als machinist door grote steden hebt willen treinen, dan is dit je kans! En je krijgt niet eens de kans om boos te worden op je baas die alles verkeerd doet. Jij speelt namelijk ook de directeur van jouw treinmaatschappij. De game is vanaf vandaag te spelen op de Switch.

Session: Skate Sim

Ook de skatesimulatiegame Session: Skate Sim is al een tijdje uit op andere systemen, maar heel binnenkort kunnen ook wij ermee aan de slag. Vanaf 16 maart moet deze game speelbaar zijn op de Switch. Dus ollie, grind en kickflip je in de game waarin elke joystick een eigen voet bestuurt.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Dat is nogal een mondvol: TT Isle of Man: Ride on the Edge 3. De motorsim belooft 200 km aan openbare wegen om overheen te scheuren. Als de game in mei uitkomt, komt het ook gelijk naar de Nintendo Switch. Ontwikkeld door Raceward Studios, de makers van de hyperrealistische motorgame RIMS Racing.

The Lord of the Rings: Gollum

Het is duidelijk dat deze game zich heeft laten inspireren door de films en niet alleen door de boeken. Maar dat levert wel een zeer stijlvolle game op. The Lord of the Rings: Gollum vertelt een onverteld verhaal over Sméagol, de Hobbit die de Ring of Power vond en die zichzelf volledig verloor in zijn lieveling. Het lijkt een action-platformer te worden met stealth-elementen. Ontwikkeld door Daedalic Entertainment die we vooral kennen van avonturengames als State of Mind en The Long Journey Home.

Heb jij een favoriete game gezien? Laat het ons weten in de comments!