Wargroove 2 aangekondigd

En de game komt ook naar de Switch!

Voor alle tactische fans onder ons kwam Chucklefish vandaag met leuk nieuws. Wargroove 2 is aangekondigd en de titel komt onder andere naar Nintendo’s hybride console. Vandaag is tevens de eerste trailer vrijgegeven met de eerste beelden van de game. In deze trailer zien we zowel oude bekende personages terugkeren als verschillende nieuwigheden. De game zal verder een nieuw groove system krijgen, een roguelike mode alsmede lokale en online (co-op) mlutiplayer opties. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend voor de game.

Wargroove 2 is het vervolg op Wargroove, welke in 2019 op de Switch verscheen. De game is een tactische turn-based game die je op een map speelt bestaande uit hokjes. Op deze map voer je oorlog met je tegenstanders, waarbij jij degene bent die van bovenaf op de map neerkijkt en units verteld wat ze moeten doen.

Kijk jij uit naar Wargroove 2? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!