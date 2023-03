Verschillende speciale bundels voor Tears of the Kingdom nu te bestellen

De officiële Nintendo-site heeft verschillende bundels voor Tears of the Kingdom met exclusieve merchandise en bonussen.

Sinds de My Nintendo Store vernieuwd is in Europa brengen ze regelmatig producten uit met speciale bonussen. Soms is het een Steelbook, maar ook regelmatig andere dingen zoals een microvezeldoekje. Dit is ook het geval voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Wanneer je de titel opzoekt op de website, krijg je vier verschillende mogelijkheden te zien.

De losse game (€69,99)

De game + verzamelmedaille (€79,99)

De game + notitieboek (€74,99)

De game + notitieboek en verzamelmedaille (€84,99)

Dat is nog niet alles, want iedere bestelling van één van deze opties, krijgt wat bonusartikelen. Zo krijgt iedere bestelling een bagagelabel en een verzamelmunt gratis. Nu waren wij hier (en jij als je dit leest ook) wat verward over dat een medaille als koopoptie stond, en je vervolgens ook een munt gratis krijgt. Daarom hebben we hiervoor contact gezocht met Nintendo Benelux. Hieruit blijkt dat er wel degelijk een verschil is.

De munt en de medaille zijn namelijk niet exact hetzelfde. Ze lijken op elkaar, maar de medaille is een stuk groter, daarnaast krijg je bij de medaille ook een doosje en een standaard. Hoewel er geen afmetingen van de munt zijn onthuld, is de medaille 7,5 cm in de diameter volgens de artikelspecificatie. Hieronder zijn beiden te zien zoals ze op de Nintendo site worden getoond.