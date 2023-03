[Review] Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – Spannender dan ooit

Durf jij het aan in een stad vol mensen die beschikken over een vloek?

Na de preview, die ik schreef over Paranormasight, kon ik niet wachten om verder in het avontuur te duiken. Ik was zo nieuwsgierig hoe het verhaal zich zou gaan ontwikkelen. Zeker omdat het gedeelte dat ik voor de preview speelde met een aardige plottwist eindigde. Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo is een nieuwe game van Square Enix. De game draait om het occulte en bevat horror en detectivewerk. In mijn preview noemde ik dat al een goede combinatie en inmiddels heb ik de game zo goed als uitgespeeld. Maar blijft het ook in de rest van de game een goede combinatie? Je leest het in onze review.

Doden tot leven wekken

In de preview zei ik het al en nog steeds ben ik ervan overtuigd dat je de game het beste kan spelen zonder al te veel voorkennis. Het verhaal was in het begin al pakkend, maar dat blijft het door de rest van de game nog steeds. Mocht je al overtuigd zijn van de game, sla dan zeker de rest van dit kopje over, want een korte samenvatting van wat het verhaal inhoudt zijn dan al veel te veel spoilers.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo begint met Shogo Okiie als hoofdpersoon. Wegens wat spelingen van het lot wordt hij een curse bearer. Terwijl je door zijn verhaal speelt leer je de verschillende mechanismes van het spel. Zo leer je dat hij als curse bearer gebruik kan maken van een curse, en dat hij niet de enige uitverkorene is. Echter heeft elke curse een specifieke voorwaarde voor je hem kan gebruiken. Al zoekende naar de andere curse bearers moet hij voorkomen zelf door een andere curse bearer vermoord te worden. Naar het schijnt zou hij de Rite of Resurrection kunnen gebruiken als hij maar voldoende mensen, en in het specifiek curse bearers, vermoordt. Met de Rite of Resurrection kan hij dan iemand weer tot leven wekken. Maar hij is niet de enige met grondige redenen om dit te willen bemachtigen.

Wanneer zijn verhaallijn eindigt, ontdek je dat je het verhaal vanuit drie andere protagonisten kan gaan beleven. Elk heeft zijn eigen beweegredenen om de Rite of Resurrection te willen gebruiken. En om dat te bereiken willen ze zeker ver gaan, heel ver zelfs. Al hoort daarbij wel wat onderzoek en wat spoken vanuit het verleden.

Informatie vergaren

Doordat je Paranormasight vanuit verschillende perspectieven speelt, kan het zomaar zijn dat je informatie vanuit de ene verhaallijn kan gebruiken voor de ander. Dit is gelijk een belangrijk element van de game. Je hebt namelijk regelmatig informatie van de ene verhaallijn nodig om überhaupt een nieuw stuk vrij te spelen van de andere verhaallijn. Hierdoor speel je de verschillende verhaallijnen door elkaar en leer je ook de overeenkomsten tussen de verhalen kennen. Er blijkt veel meer samen te komen dan dat je op het eerste gezicht zou vermoeden.

Daarnaast vergaar je informatie door te praten met mensen en de omgevingen te verkennen. Paranormasight is een 2D-visual novel met vele 360 graden omgevingen. Je moet dus regelmatig goed om je heen kijken en elk detail verkennen. Doe je dat niet, dan kan je zomaar vast komen te zitten. Opvallend was dat je in het begin van de game veel met curses om moet gaan, maar dat dat in de hoofdmoot van de game amper een rol speelt. Het draait dan meer om het praten en verkennen en de juiste keuzes maken. Richting het einde van de game komt de gameplay rond curses weer terug. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet hinderlijk vond dat de gameplay steeds wat wijzigde. Dat hield het namelijk fris en uiteindelijk is het verhaal zelf dat de hoofdrol heeft.

Fantastische ervaring

Zelf heb ik met ruim 15 uur op de klok de game nog niet geheel uitgespeeld. Ik heb inmiddels wel een handjevol verschillende eindes behaald, maar nu ben ik nog op zoek naar het echte échte einde. Eerder in het spel ben ik wel een aantal keren vastgelopen. Ik zat bijvoorbeeld op een punt waarbij ik geen aanknopingspunt had hoe ik het vervolg van het verhaal kon vrijspelen. Ik ging daarom eerst weer oudere stukken opnieuw spelen en zoeken naar iets wat ik had gemist. Uiteindelijk kwam ik erachter dat de oplossing heel simpel was, maar om dat door te hebben is best lastig in een game waarin je alles zelf moet ontdekken.

Dit kan misschien frustrerend klinken, maar het is deel van het plezier. Juist door stukken opnieuw te spelen, kan je ook alternatieve verhaallijnen en -eindes vinden. Het is dus echt niet erg om te kijken wat een andere keuze had uitgehaald. Keuzes hebben nou eenmaal invloed op wat iemand doet en dus ook hoe het verhaal verloopt. Zoals wel te merken is, ik ben echt fan geworden van Paranormasight. Voor mij is dit zelfs nu al de verrassing van 2023. Ik had op voorhand nooit durven dromen dat deze game mij zelfs in mijn dromen zou achtervolgen.

Het occulte en urban legends

Of je in het bovennatuurlijke gelooft of niet, maakt niet uit. Tijdens het spelen van Paranormasight ga je geloven dat wat er gebeurt echt is. Ook weer niet zo echt dat het in de werkelijkheid zou kunnen gebeuren, maar wel geloofwaardig genoeg voor de game zodat het verhaal je helemaal inpakt. Wat daarbij helpt is dat het verhaal gebaseerd is op urban legends die echt bestaan. Ook de achtergrondinformatie die in de game onder het kopje Files geplaatst worden zorgen voor extra diepgang. Het voelt net alsof je zelf onderzoek zit te doen in de bibliotheek en alles over de verhalen leest.

Tevens brengt de stijl van de game je helemaal in de juiste sferen. Het begin speelt zich grotendeels in de nacht af, waardoor je al gelijk met een beklemmend gevoel begint. De personages lijken op een soort oude stripfiguren en passen daardoor zeer goed bij de tijd waarin het zich afspeelt. De setting is namelijk eind vorige eeuw in Sumida, Tokio in Japan. Ook helpt de muziek bij de spannende sfeer. Het is regelmatig duister en bouwt op tot een spannende gebeurtenis.

Conclusie

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo vond ik al geweldig in de preview, maar de rest van de game is nog beter dan ik had verwacht. De verschillende perspectieven zorgen voor een bijzondere kijk op het verhaal. Met elk personage ga je meeleven en je wil gewoon weten hoe het verhaal gaat eindigen. Voor €19,99 (en tot en met 22 maart 2023 zelfs €15,99) is Paranormasight zeker een aanrader voor fans van visual novels, detectivegames of gewoon fans van een zeer goede game. Ik durf het zelfs een echte must-have te noemen!

+ Fantastisch verhaal

+ Passende artstijl en muziek

+ Meerdere perspectieven en eindes

+ Onderzoeken en je curse gebruiken blijft vermakelijk

– Je kan soms vast komen te zitten zonder precies te weten wat je hebt gemist

DN-score: 9,2