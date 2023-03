“Pokémon-update kan savegames wissen”

Nog even niet updaten, dan maar…

Verschillende Pokémon-trainers op Reddit hebben laten weten dat de savegames van hun Pokémon Scarlet en Violet avonturen zijn gewist. Dit zou zijn gebeurd na het installeren van de laatste update of na het kopen van de aangekondigde DLC, aldus Kotaku.

Er lijken verschillende dingen te gebeuren, maar er is nog geen exact moment waardoor de bug zijn neus laat zien. Sommige spelers liepen tegen de bug aan toen zij het spel verbonden met Pokémon Go, anderen toen zij de DLC hadden aangekocht. Hoewel het nog om een kleine groep slachtoffers gaat, lijkt het dus om Russisch Roulette te gaan. Sommige trainers hadden een kleine 600 uur in de game zitten en er zijn gebruikers die honderden shiny’s kwijt zijn.

Nintendo heeft nog niet gereageerd op de bug, maar het lijkt erop dat de al onstabiele release van Pokémon Scarlet en Violet nóg een smetje erbij heeft. Voor nu willen we dus even afraden om de game te updaten, ook al houdt dat in dat je even geen gebruik kunt maken van online functies.

Om dit bericht alsnog iets positiever af te sluiten, check hier de Pokémon Presents waarin o.a. de DLC werd aangekondigd: