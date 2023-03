Demo voor GrimGrimoire OnceMore nu beschikbaar

Alvast bekend raken met de magie en gameplay!

Het is nog even een kleine maand wachten maar goed nieuws voor iedereen die niet langer kan wachten. Er is nu namelijk een demo te spelen in de eShop.

Dit klassieke strategie-avontuur uit de Playstation 2 era komt op 4 april uit voor ons hier in het westen. Het spel is in Japan al vorig jaar uitgekomen, maar we hebben gelukkig in afwachting op de release ook Engelstalige gameplay trailers gekregen. En nu dus een demo om al hands-on te kunnen gaan met de game. In GrimGrimoire OnceMore speel je als stagiair-tovenaar Lillet Blan die haar magische vaardigheden gebruikt om de geheimen van de Silver Star Tower te ontaarden en verdrijven.

Ga jij het spel halen? Wat vind je van de demo? Deel hieronder je bevindingen.