Bonus bij Atelier Marie Remake: Atelier Marie Plus krijgt complete Engelse ondertiteling

Voorheen alleen in Japan, nu in de Digital Deluxe Edition

Weten we eigenlijk pas sinds kort dat Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg in juli uit zal komen, krijgen we nu nog meer goed nieuws. Middels een tweet van Koei Tecmo nu het nieuws dat de bonus game Atelier Marie Plus compleet Engelse ondertiteling zal bevatten.

In Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg volg je Marie, een 19e jarige student in het fictieve Salburg. Ze is een alchemist, maar is de slechtste student van haar klas. Ze is zelfs zo slecht dat ze bijna van school gestuurd wordt, maar een leraar bied haar een kans. Ze krijgt haar eigen workshop (Atelier) en heeft 5 jaar om iets fantastisch te produceren. Aan jou om dat te bewerkstelligen.

The classic Atelier Marie Plus: The Alchemist of Salburg, included in the Digital Deluxe Edition of #AtelierMarieRemake, has full English subtitles.https://t.co/rezZFvBedI#KTfamily pic.twitter.com/6FiPN9yPs4 — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) March 7, 2023

De bonus game zit inbegrepen in de Digital Deluxe Edition en was voorheen exclusief in Japan te verkrijgen. Dat dit nu ook voor ons in het westen mogelijk wordt om te ervaren is alleen maar tof. Dus wil je de remake ervaren én de klassieke Atelier Marie Plus spelen dan hoef je niet bang te zijn dat je er niets van begrijpt.

Ga jij het spel halen? Trekt dit je over de streep om de Digital Deluxe versie te halen? Mocht je verder willen kijken en lezen dan heeft Koei Tecmo hier een pagina met alle informatie voor de game