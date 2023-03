Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon krijgt demo en nieuwe trailer

Bekijk hier de trailer om te vieren dat er vanaf nu een demo beschikbaar is!

Eind vorig jaar werd er tijdens The Game Awards 2022 in december aangekondigd dat Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon naar Nintendo’s hybride console komt. Inmiddels hoeven Switch-bezitters nog maar negen dagen op dit actie-avonturenspel te wachten. Althans, op de volledige game tenminste. Vanaf vandaag kun je namelijk alvast aan de slag met de demo van deze titel. Bovendien kunnen opgeslagen gegevens uiteindelijk overgedragen worden naar het volledige spel, wat natuurlijk erg handig is. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon gaat zowel fysiek als digitaal over de toonbank voor een bedrag van €59,99. Om de game in de Nintendo eShop te downloaden heb je 3,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon speelt zich af voor Bayonetta bestond. De latere Bayonetta heet nu nog Cereza en maakt in deze game een noodlottige reis naar het verboden Avalon Forest. Met behulp van haar allereerste demon Cheshire moet Cereza proberen haar moeder te redden. Dit alles speelt zich af in een prentenboekavontuur met bijzondere omgevingen.

Ben je benieuwd geworden naar Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon? Bekijk dan onderstaande video of duik de Nintendo eShop in voor de gratis demoversie.