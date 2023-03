Front Mission 2-remake heeft een releasedatum en nieuwe trailer

Staat gepland voor een release in juni.

De remake van Front Mission 2, de PlayStation-klassieker met Mechs in de hoofdrol, heeft een releasedatum gekregen. De tactische RPG moet uitkomen op 12 juni dit jaar, zo blijkt uit een nieuwe trailer van de game.

De remake van de eerste game, origineel Front Mission 1st: Remake genaamd, kwam uit in november 2022. Tijdens de aankondiging van die titel werd direct bekendgemaakt dat ook het tweede deel een remake zou krijgen. Het ziet er nu dus naar uit dat die op 12 juni uit gaat komen.

Inmiddels is ook bekend dat Front Mission 3 een remake gaat krijgen, maar daar is tot op heden geen releasedatum van bekend. Word jij enthousiast van deze games? We lezen het graag terug in de comments!