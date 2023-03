Sherlock Holmes: The Awakened verschijnt op 11 april

De combinatie Cthulhu met de detectives Holmes en Watson belooft een duister horrorachtig detectivespel te worden.

Na een succesvolle Kickstarter vorig jaar en zeer lastige omstandigheden kan de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares melden dat Sherlock Holmes: The Awakened goud is gegaan. Dat betekent dat de game nu volledig af is en speelbaar is. Daarbij hoort dat ook de bekendmaking van de releasedatum. De game zal op 11 april verschijnen.

De game zal in de Nintendo eShop in twee versies verkrijgbaar zijn: Standard Edition en Deluxe Edition. De Standard Edition bevat de volledige game en kost €39,99. De Deluxe Edition daarentegen bevat naar de volledige game ook een sidequest-pack en 6 exclusieve outfits. De prijs ligt daarom op €49,99. Mocht je de game nou pre-orderen voor release, dan ontvang je bij beide edities als extra drie exclusieve outfits.

Sherlock Holmes: The Awakened verscheen voor het eerst in 2006. In deze remake zal de game van de grond op opnieuw opgebouwd zijn. In deze game duik je in Cthulhu van H.P. Lovecraft. Een sekte heeft namelijk plannen om een voorspelling die de wereld gaat veranderen uit te laten komen. De jonge Holmes en Watson moeten deze zaak gaan oplossen. Deze bijzondere mix zal daarom het briljante detective werk van Holmes combineren met de duistere, onnatuurlijke horror van Lovecraft.

Hoe lijkt jou dit nieuwe avontuur voor dit bekende detectiveduo? Laat het ons weten in de reacties!