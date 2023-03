Ruil een zeldzame Pokémon met een willekeurige speler en maak kans op een Pokémon-goodiepakket!

De winnaars zullen op 13 maart door Nintendo bekend worden gemaakt!

Precies een week geleden werd er bekendgemaakt dat Pokémon Scarlet & Violet DLC zouden krijgen. Hoewel er ongetwijfeld al mensen zijn die tientallen uren in het spel hebben zitten, zijn er ook mensen die pas nét aan hun avontuur in de Paldea regio zijn begonnen. Speciaal voor die mensen organiseert Nintendo een Surprise Trade-wedstrijd waarin jij nieuwe spelers blij kunt maken met een zeldzame Pokémon. Als je meedoet maak je trouwens ook nog eens kans op een geweldig Pokémon-goodiepakket, een win-winsituatie dus!

Maar hoe doe je eigenlijk mee? Gelukkig is dat heel simpel en je hoeft alleen maar de volgende stappen te volgen. Als eerst ga je naar de ”Poké Portal”, deze optie kun je trouwens in het menu vinden. Vervolgens ga je online en selecteer je daar ”Surprise Trade”. Is dat gelukt? Kies dan de Pokémon die je graag met een willekeurige speler wilt ruilen en selecteer ”Trade It”. Dan hoef je alleen nog maar een screenshot van de ruil te maken en deze te mailen naar prijsvraag@nintendo.nl.

Wil je weten of jij op 13 maart de gelukkige winnaar bent of graag de algemene voorwaarden bekijken? Ga dan naar de officiele website van Nintendo.