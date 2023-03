[Review] Trust Muta controller

Een aanrader of niet?

Trust heeft begin dit jaar haar portfolio uitgebreid met de nieuwe gamecontrollers Muta en Muta Wireless. Naast het feit dat ze over verschillende functies beschikken, zijn ze ontworpen met duurzaamheid in het achterhoofd voor groener gamen. Wij mochten de Muta-controller uitproberen en gingen aan de slag met de wired-versie, welke je voor net geen 30 euro in de winkel kunt vinden. Een aanrader of niet?

Groener gamen

Laat ik beginnen met het meest opvallende aspect van deze nieuwe controller, welke zich specifiek richt op de groene gamer die ook wat op het milieu geeft. Weliswaar reviewen wij de wired-versie, maar beide bevatten 75% hergebruikt plastic. De controllers sluiten dus goed aan bij Trusts focus op duurzaamheid en bieden gamers de optie tot een meer milieuvriendelijke setup. Geen onlogische keuze in tijden dat milieuvriendelijkheid een steeds grotere rol begint te spelen. En gamers die alleen maar op een kamertje zitten en zich daar niet druk om maken? Daarvan weten we inmiddels wel dat dit een compleet onjuist vooroordeel is. Of deze milieuvriendelijke controllers jou specifiek daarom aanspreken blijft natuurlijk persoonlijk, maar het is goed dat de optie er is om er een te kopen.

En verder?

Ik hoor je misschien al denken, allemaal leuk en aardig die milieuvriendelijkheid, maar hoe zit het verder met de controller? Zoals eerder aangegeven hebben wij de bedrade variant kunnen reviewen. En dat betekent natuurlijk wel een stukje minder vrijheid. Fijn is overigens wel dat de draad extra lang is (3 meter) en met USB port is het natuurlijk wel laagdrempelig plug-and-play. Persoonlijk zou ik eerder voor 10 euro meer de draadloze versie kopen, maar dat is en blijft een persoonlijke keuze. Los van dit kan wel gezegd worden dat de controller redelijk fijn in de hand ligt én bovendien ook vrij stevig aanvoelt voor een controller van net geen 30 euro. De controller wordt verder geleverd met twee verwisselbare D-Pad covers, een leuk extraatje.

Prestaties

Verder beschikt de controller 15 reactieve knoppen, 2 analoge joysticks en een 8-way D-pad. Helaas vallen de prestaties op sommige vlakken echter wel tegen. De D-Pad voelt bijvoorbeeld wel wat stijfjes en in enkele gevallen registreerde deze niet de juiste input. Dezelfde ervaring had ik met bijvoorbeeld de A/B/Y/X-knoppen. In de meeste gevallen ging de registratie van de input goed, maar niet altijd. Overigens is het goed te weten dat de X knop op de plek zit waar deze bij de Joy-Con en Pro-controller de Y-knop is. Met name voor jongere gamers kan dit verwarrend zijn, aangezien de knoppen dan niet overeenkomen met hoe dit in een game wordt benoemd. Verder valt op dat de rumble tegenvallend presteert. Ja het trilt, maar veel is daar wel mee gezegd. Aan de andere kant kan voor de prijs van 30 euro hier vrij weinig meer van worden verwacht.

Conclusie

De Trust Muta richt zich Met de prijs van €30 duidelijk op het budget-segment, en dat is simpelweg te merken. Weliswaar bevat de controller een trilfunctie, maar deze stelt helaas niet heel veel voor. Verder is de input-registratie niet helemaal top en voelt de D-Pad wat stijfjes aan. Voor 10 euro meer heb je de draadloze versie welke ook bewegingsbesturing zou moeten ondersteunen voor op de Nintendo Switch. Weliswaar hebben we de laatstgenoemde niet getest, maar alleen al voor het gemak zou ik persoonlijk dan sneller voor de draadloze versie gaan. Ben je echter op zoek naar een niet al te dure extra controller waar je weinig eisen aan stelt op milieuvriendelijkheid na? Dan kan je de Trust Muta Wired nog overwegen.

+ Extra lang snoer

+ Voelt voor 30 euro redelijk stevig aan en ligt lekker in de hand

– Tegenvallende trilfunctie

– Input-registratie werkt niet altijd perfect

– D-Pad voelt stijfjes aan

DN Score: 6,5