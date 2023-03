Nintendo Switch krijgt bundel met Mario-thema

Tijdelijk verkrijgbaar!

Het is alweer bijna 10 maart en op die dag is het weer Mario-dag (Mar10). Om deze dag te vieren, alsmede de aankomende release van de film waarin Mario en zijn vrienden zullen schitteren, komt Nintendo met een speciale Nintendo Switch-bundel. Er is vanaf deze maand namelijk tijdelijk een bundel met daarin de hybride console zelf, twee rode Joy-Con-controllers, een downloadcode voor Super Mario Odyssey en een set The Super Mario Bros. Movie-stickers verkrijgbaar. Heb je nog geen Nintendo Switch maar wil je er nog wel een? Dan is dit natuurlijk een mooie kans!

Voor meer informatie kan je terecht bij de verschillende verkooppunten. Ga jij de bundel halen of aan iemand aanbevelen? Laat het ons hieronder weten!