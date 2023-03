[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 10

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Lees dan mee!

Dead Cells Return to Castlevania

Verschijnt op: 6 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: Varieert

Dead Cells is geen nieuwe game meer. De game kwam in 2018 naar de Switch, waarbij de roguelike al snel populair werd. Sindsdien zijn er verschillende DLC en uitbreidingen uitgebracht om de game nog beter te maken. De aankomende DLC staat daarbij in het in teken staat van de game waar Dead Cells ooit op gebaseerd is: Castlevania. In de DLC opent zich een poort naar een nogal imposant kasteel waar een krijger genaamd Richter vraagt of je hem helpt een groot kwaad te verslaan. Met alle nieuwe loot die daar zou kunnen liggen zeg je daar natuurlijk geen nee tegen! De DLC wordt beschreven als de grootste DLC tot nu toe, met twee nieuwe levels, drie nieuwe bazen en een nieuwe verhaallijn. Het bevat daarnaast 14 nieuwe wapens en een heleboel muziek uit de Castlevania franchise. Wil je deze DLC hebben? Los is de DLC €9,99. Met de basisgame erbij is het €31,49 en mocht je in één keer alle DLC erbij wil hebben kun je een bundel kopen voor €39,99.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

Verschijnt op: 9 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse is een remaster van het origineel, dat in 2008 naar de Switch kwam. Als je dat niet bekend voorkomt is dat niet zo vreemd, de game is alleen in Japan uitgegeven. Het verhaal speelt zich 10 jaar na een mysterieuze verdwijning af. Tijdens een festival op Rōgetsu Isle, een eiland in het zuiden van Japan verdwijnen vijf meiden op mysterieuze wijze. Uiteindelijk worden ze allemaal gered, maar blijken ze geen herinneringen meer aan het voorval te hebben. Het enige wat ze verbind is de herinnering aan een vage melodie en een gemaskerde vrouw die danste in het maanlicht. 10 jaar later zijn twee van de vijf meiden overleden. Ze worden gevonden met hun gezicht verborgen in een tragische, huilende positie. De overige drie meiden besluiten terug te gaan naar het eiland, om daar het mysterie van hun verdwenen herinneringen en de tragische dood van hun vrienden op te lossen.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

Verschijnt op: 9 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo is visual novel/ horror adventure game. Het verhaal speelt zich af in de wijk Sumida in Tokio in Japan, aan het einde van de 20ste eeuw. Je volgt het verhaal van Shogo Olkie, een doodgewone kantoormedewerker die in het holst van de nacht een bezoekje brengt aan het park. Dit doe je samen met een vriend om een plaatselijk spookverhaal te onderzoeken: de zeven mysteriën van Honjo. Ze gelooft niet dat deze verhalen te maken hebben met wederopstandingen, athans, tot ze zelf ziet wat voor vreemde gebeurtenissen daar plaatsvinden. Onderzoek plaatsen, ontdek de hopen, dromen en angsten van unieke personages die in de greep zijn van dodelijke vloeken en hoe deze langzaam met elkaar verstrengeld raken. Benieuwd wat wij ervan vonden? Hier kun je onze preview lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 maart:

6 mrt. 2023: Puss in Boots: Interactive Book – €3,99

7 mrt. 2023: Pronty – €14,99

7 mrt. 2023: Little Witch Nobeta – €49,99

9 mrt. 2023: Train Life: A Railway Simulator – €29,99

9 mrt. 2023: Ib – €14,79

9 mrt. 2023: ONI: Road to be the Mightiest Oni – €29,99

9 mrt. 2023: Tiny Troopers: Global Ops – €19,99

9 mrt. 2023: Know by heart… – €19,99

9 mrt. 2023: Draw a Stickman Epic 3 – €9,99

9 mrt. 2023: Mari & Bayu: The Road Home – €16,99

9 mrt. 2023: Colossal Cave – €22,99

9 mrt. 2023: The Last Spell – €24,99

9 mrt. 2023: Zapling Bygone – €12,99

9 mrt. 2023: Island Cities – €2,99

9 mrt. 2023: Escaping a Fireworks Factory – €4,54

9 mrt. 2023: Super Ninja Miner – €4,49

9 mrt. 2023: Caverns of Mars: Recharged – €8,99

9 mrt. 2023: WHY I was Born – €9,99

9 mrt. 2023: Mystic Gate – €9,75

9 mrt. 2023: Antigravity Racing – €8,99

9 mrt. 2023: Fragment’s Note+ AftersStory – €10,99

9 mrt. 2023: A Passive Boy at the Huntress Clinic – €15,90

10 mrt. 2023: DC’s Justice League: Cosmic Chaos – €49,99

10 mrt. 2023: Mato Anomalies – €39,99

10 mrt. 2023: EvilUP – €5,99

10 mrt. 2023: Food Truck Tycoon Multiplayer Edition – €5,99

10 mrt. 2023: S.N.I.P.E.R. – Hunter Scope – Extended Edition – €15,49

10 mrt. 2023: Shmups Pack 2×1 – €12,00

10 mrt. 2023: Ski resort Driver – €12,99

10 mrt. 2023: Hike Trip – €4,99

10 mrt. 2023: Package Rush – €14,99

10 mrt. 2023: Mythology Waifus Majong – €4,99

10 mrt. 2023: Felix the Toy DX – €1,99

11 mrt. 2023: Titanium Hound – €14,99

