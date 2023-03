Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 6,8 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van maart weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Norn9: Var Commons, maar liefst 6,8 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Tents and Trees, maar 73 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Norn9: Var Commons – 6.8GB

Remnant: From the Ashes – 6.7GB

Record of Agarest War – 6.0GB

Peppa Pig: World Adventures – 5.8GB

Omen of Sorrow – 4.2GB

Mari And Bayu: The Road Home – 3.4GB

The Last Worker – 2.9GB

The Last Spell – 2.0GB

Subway Midnight – 2.0GB

Chippy&Noppo – 1.8GB

Flashout 3 – 1.6GB

Why I was Born – 1.3GB

Zapling Bygone – 1.2GB

Life of Delta – 1.2GB

Tanky Tanks 2 – 853MB

Package Rush – 735MB

Vernal Edge – 695MB

Puss in Boots: Interactive Book – 644MB

Antigravity Racing – 643MB

FurryFury: Smash & Roll – 609MB

Titanium Hound – 600MB

Island Cities – 386MB

Post Void – 260MB

Escaping a Fireworks Factory: Nyanzou&Kumakichi – Escape Game – 220MB

Off The Tracks – 211MB

Mythology Waifus Mahjong – 205MB

Mystic Gate – 148MB

Terminal Velocity: Boosted Edition – 146MB

Tricky Thief – 131MB

Super Ninja Miner – 128MB

Nono Adventure – 124MB

EvilUP – 117MB

Tents and Trees – 73MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!