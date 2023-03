Jack Black toont te veel als Bowser

Bowser’s Bits get Blurred...

Dit is een wat vreemder verhaal, maar op zondag moet dat gewoon kunnen. Tijdens een recente aflevering van The Kelly Clarkson Show kwam de cast van The Super Mario Bros. Movie de film promoten. Dit kan natuurlijk niet zonder Bowser, gespeeld door Jack Black.

In de korte skit zien we 3 welbekende castleden opkomen, maar al snel zijn ze verbaasd dat Jack Black er niet bij is. Omdat hij wel gezien was, loopt Kelly backstage om hem te vinden, waar Jack Black staat te wachten. Gegeneerd dat hij de enige is die zich heeft verkleed als zijn personage.

Het is een eeuwenoude grap die eigenlijk het vermelden niet waard is, op een zeer grappig detail na. Toen Jack Black het podium opliep, vonden de producenten het schijnbaar nodig om Bowser zijn… eh… Boo(?) te censureren.

Schijnbaar liet Jack Black iets te veel zien van zichzelf. Het bewijst maar dat de cast er alles aan doet om de film te promoten. Bekijk de clip hier. Het is dankzij de censuur veilig voor werk.