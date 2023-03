Lifeslide verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Speel als een papieren vliegtuigje die wordt aangedreven door de zwaartekracht.

Gisteren is er door ontwikkelaar en uitgever Dreamteck aangekondigd dat Lifeslide naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het spel verscheen eerder al op PC en Apple Arcade, maar Switch-bezitters kunnen volgende maand ook met dit avonturenspel aan de slag. Donderdag 20 april verschijnt de game namelijk op de Nintendo Switch. Deze titel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank en om Lifeslide te downloaden heb je volgens de Nintendo eShop 2,8 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Lifeslide vlieg je als een papieren vliegtuig door maar liefst 28 verschillende levels. Hoe moediger je bent, des te beter je zal kunnen vliegen. Als je namelijk naar beneden duikt krijg je meer snelheid, maar moet je ook in een fractie van een seconde de juiste beslissingen nemen. Bovendien dompelt de emotionele soundtrack je helemaal onder in de sfeer van dit avonturenspel. Ook zijn er nog eens acht vliegtuigjes aanwezig, die ieder een eigen stijl met zich meebrengt.

Ben je benieuwd geworden naar Lifeslide? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer!