Regisseur Jonathan Krissel in gesprek om een vervolg op Pokémon Detective Pikachu te regisseren

Maar keert Ryan Reynolds ook terug als Pikachu?

Pokémon Detective Pikachu kwam in 2019 uit en was een daverend succes onder gamers en Pokémon fans. De film bracht namelijk maar liefst 433 miljoen dollar op. Een goede reden voor een vervolg dus! Jonathan Krissel die we kennen als schrijver en regisseur van series als: Portlandia en Baskets, zou nu in gesprek zijn met Legendary Entertainment om de film te regisseren. Chris Galletta, die eerder de film The Kings of Summer schreef, zou het script gaan schrijven.

Volgens filmwebsite Deadline geloven insiders dat Ryan Reynolds die in de eerste film de rol van Detective Pikachu insprak wederom deel uitmaakt van dit vervolg. Alhoewel dit nog niet helemaal vast staat.

Dit is de eerste grote update die we over een mogelijk vervolg op Detective Pikachu hebben in een lange tijd. Vorige maand kondigde Deadline wel aan dat de film in “ actieve ontwikkeling” is, maar daarbuiten is er niet veel mee rover de film gedeeld.

Zit jij te wachten op een vervolg op Pokémon Detective Pikachu? Laat het ons vooral weten in de reacties!