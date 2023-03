Nieuwe trailer toont eerste bewegende beelden van komende Pokémon anime

Pokémon krijgt dit jaar nieuwe hoofdpersonages en de promotie voor de nieuwe serie is nu echt van start.

Ash is nog bezig aan zijn laatste tour, maar dat weerhoudt The Pokémon Company niet om nieuwe details te onthullen van de opvolgers van Ash en Pikachu. Eerder werden al twee nieuwe personages onthuld, maar nu toont een nieuwe trailer de eerste bewegende beelden van de serie en wat belangrijke voorwerpen die gaan voorkomen.

Ook is het bekend nu dat de nieuwe serie vanaf 14 april van start gaat in Japan met een special van één uur lang. Een Nederlandse release is nog niet bekend.