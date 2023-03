Islets krijgt een fysieke versie

Bestel Islets vanaf 9 maart fysiek!

Islets is een Metroidvania die vorig jaar in augustus verscheen voor de Switch. Super rare games heeft vandaag bekendgemaakt dat het spel ook een fysieke uitgave krijgt. Elke bestelling bevat naast de game zelf ook een handleiding in kleur, interieurillustraties, een exclusieve sticker en ruilkaarten. Er worden in totaal 400 fysieke kopietjes van de game gemaakt. De preorder begint over 5 dagen.

Hij is vanaf 9 maart om 19.00 uur te bestellen op de website van Super Rare Games. Houd er rekening mee dat Super Rare Games-titels kort na de release worden verzonden.

In Islets neem jij de rol aan van Iko, een dappere muis met nogal grote ambities. Hij wil namelijk niets liever dan de vele vliegende eilanden bezoeken die deze wereld rijk is. Vele jaren geleden is het land door een mysterieus evenement letterlijk uit elkaar gevallen, en de vele gemeenschappen die nog bestaan leven allemaal geïsoleerd van elkaar. Met zijn trouwe vliegtuig wil Iko deze bezoeken en trachten de wereld weer bij elkaar te brengen. Maar tijdens zijn reis stuit hij al snel op vele geheimen, welke het mysterieuze kwaad blootleggen dat het land uit elkaar dreef.

Bekijk hieronder nogmaals de laatste trailer van de game