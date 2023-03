Horror game Subway Midnight komt binnenkort naar de Switch

Dit spookycute avontuur verschijnt 16 maart op de Switch.

Subway Midnight krijgt een Switch versie. Uitgever Playism heeft aangekondigd dat het de horror adventure titel opgepikt heeft en binnenkort naar de Switch brengt. De game komt oorspronkelijk alweer uit 2021, waar het toen vooral werd uitgegeven op Steam. Het werd daar zeer goed ontvangen, vandaar dat de game nu twee jaar later de overstap naar de Switch maakt. De game is vanaf 16 maart te downloaden in de Switch eShop. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Subway Midnight zet zichzelf neer als een horror adventure walking simulator, met een “spookycute spookhuis vibe”. Jij speelt Lizzbeth, een vreemd meisje op een nog vreemdere trein. Eén of andere rare creep zit achter je aan in de trein, die overigens de aankomende tijd niet stopt. Je zult moeten blijven bewegen, maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Ontdek langzaam maar zekert het vreemde verhaal van deze trein terwijl je rondhangt met spoken en wanhopig je best doet om niet zelf een spook te worden…