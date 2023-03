Gripper krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Ruk vijanden hun hart eruit in deze intense cyber-bike actie game

Begin dit jaar werd Gripper aangekondigd, een verhaal gedreven cyber-bike actiegame gemaakt door een team dat o.a. gewerkt heeft aan Assassin’s Creed Valhalla en Rainbow Six Siege. Tijdens deze aankondiging werd er nog geen releasedatum vrijgegeven, maar daar is nu verandering in gekomen. Gripper heeft namelijk een releasedatum gekregen van 29 maart. En dat is niet alles, om dat te vieren is er ook een nieuwe trailer online gezet. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Gripper speel je None, een cyber biker die probeert te overleven in een wereld die langzaam maar zeker in elkaar valt. Na heel wat jaren zijn ouders niet gezien te hebben beland hij terug in hun leven, en moet hij plots de wereld redden van een AI met de naam Zero. En hoe dit beter te doen dan te racen? Scheur door postapocolyptische landschappen en verken met je mechanische kat vriend Cat-kit. Vind vijanden in sterke bazen en ruk hun hart eruit om nieuwe vaardigheden te krijgen. Verbeter je cyberbike, scheur verder op harde synthmuziek en verlies jezelf in het verhaal.